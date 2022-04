De Paola: «L’arbitro in campo non deve essere burattino»

De Paola sulla questione Var e arbitri: «L’arbitro in campo non deve essere burattino»

De Paola ha parlato della questione arbitri e Var ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

«Io lo farei intervenire sempre e su tutto, ma non deve essere un’imposizione. Ci deve essere un dialogo continuo tra i vari arbitri. E credo che chi sta davanti a un monitor non può giudicare l’intensità del contatto in campo, al contrario dell’arbitro in campo, che non deve essere un burattino. Devono fare pace e stabilire alcune regole, per esempio sui falli di mano: se sta attaccato al corpo, così come non è rigore, non può essere un criterio per annullare un gol per una deviazione. Se ci fosse stato il Var, Rocchi non avrebbe avuto la carriera che ha avuto, perché è stato protagonista di certe cappellate incredibili. Come persona invece è stato capace di ammettere alcuni errori».