De Laurentiis senza pace: «Il 4-0 col Milan mi è rimasto lì»

In occasione della consegna del francobollo per il tricolore conquistato dal Napoli, De Laurentiis è tornato sulla sconfitta contro il Milan

De Laurentiis, nel ritiro di Castel di Sangro, è stato protagonista in occasione dell’evento di consegna del francobollo celebrativo per il tricolore conquistato da Luciano Spalletti, da parte di Poste Italiane e Zecca di Stato. Il patron azzurro è tornato a parlare tra le varie della pesante sconfitta (0-4) rimediata in campionato contro il Milan in un simpatico siparietto con Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo:

In passato, il governatore aveva infatti immaginato la vittoria della Champions League da parte del Napoli, augurandosi: «L’anno prossimo vogliamo i campioni d’Europa». Un traguardo evidentemente non c’entrato, e non c’è nulla di male, ma che anche a De Laurentiis sarebbe piaciuto: «Tu poi (rivolgendosi proprio a Marsilio, ndr) non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions… La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 dal Milan mi è rimasto non qui (in gola, ndr), mi è rimasto in un altro posto, chissà dove»