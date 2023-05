De Laurentiis: «Tenevo molto a vincere la Champions, ci riproveremo…». Le parole del presidente partenopeo durante la festa scudetto

Aurelio De Laurentiis ha parlato durante la festa scudetto anche della chance non sfruttata in Champions League a causa della sconfitta contro il Milan. Ecco le parole del presidente partenopeo:

«Questo Scudetto va dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, alla B, ai Distinti, alla Visita, alla Posillipo, all’Autorità e ai Disabili, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Campania, in Italia e nel mondo. C’è mio figlio Edoardo che è stato mio braccio destro e sinistro, con grande pazienza. Non è mai facile essere figlio di, in una posizione di rilievo e con tanti cambi di guardia. Ne abbiamo fatta di strada, dalla Serie C all’Europa per 14 anni. Tenevo molto alla possibilità di vincere alla Champions, ci riproveremo l’anno prossimo. E poi c’è Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato, è qui da prima che decidessi di comprare il Napoli, e il ds Giuntoli…»