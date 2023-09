Compagnoni: «Se De Ketelaere tornasse al Milan sarebbe…». Le parole del telecronista sul belga al Milan, tra passato e presente

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato di Charles De Ketelaere e del suo ruolo nel Milan.

Ecco le sue parole: «Lo scorso anno ho detto più volte che per il tipo di giocatore che è De Ketelaere al Milan è inevitabile che faccia fatica perché è un atipico, perché non ha un ruolo preciso, perché la pressione di San Siro è eccessiva. Nell’Atalanta è perfetto, nel 3-4-2-1 Gasperini lascia grande libertà ai due trequartisti. Non deve tenere una posizione specifica, fa un po’ fatica e ha bisogno di svariare. Ha meno pressione. A Bergamo farà benissimo. Tra l’altro l’Atalanta ha il diritto di riscatto, il Milan non ha il controriscatto. Ma se dovesse tornare al Milan è probabile che potrebbe incontrare le stesse difficoltà, proprio per le caratteristiche. Però è forte, ha talento e ha tante qualità: è un atipico»