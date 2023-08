La trattativa per l’addio di De Ketelaere al Milan direzione Atalanta sembra giunta alla conclusione. Nella notte l’accordo con gli agenti

Ormai ci siamo, De Ketelaere è pronto a salutare il Milan. Come riportato da TMW nella notte agenti e Atalanta hanno trovato l’accordo per Charles De Ketelaere, fantasista del Milan che è oramai da una settimana in orbita nerazzurra.

De Ketelaere erediterà il vecchio contratto in essere con il Milan – da 2,7 milioni di euro annui – salvo poi crescere con le stagioni.