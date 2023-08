De Ketelaere e il flop al Milan, l’ex allenatore: «Ecco perchè»

Birger Van De Velde ha parlato di De Ketelaere, suo ex giocatore al Bruges e dei motivi del flop al Milan. Ecco cosa ha detto

Le parole a Sportitalia dell’ex allenatore del Bruges, Birger Van De Velde, sul suo ex calciatore Charles De Ketelaere, ora all’Atalanta dopo un anno da dimenticare con il Milan:

Al Milan credo che le aspettative su di lui fossero troppo alte. Probabilmente Charles aveva bisogno di più tempo per adattarsi a un nuovo paese, a un nuovo campionato, più difficile rispetto a quello da dove arrivava, e alle aspettative di un top club come il Milan.

Chiaro che ha sofferto il non essere riuscito a segnare, cosa che, come ho detto anche prima, lo ha bloccato mentalmente. E poi anche la pressione dei tifosi e della stampa era diventata eccessiva. In ogni caso, sono sicuro che lui è perfettamente in grado di giocare per una squadra importante come il Milan