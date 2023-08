De Ketelaere Atalanta: contatto diretto tra le parti, ore decisive

Sono ore decisive per il futuro di De Ketelaere. Contatto tra il belga e il club bergamasco per il sì definitivo

De Ketelaere si avvicina all’Atalanta. Nel corso di queste ultime ore, De Ketelaere e il suo entourage hanno avuto un confronto diretto con la dirigenza dell’Atalanta.

Come riportato da Calciomercato.com un contatto che rischia di essere decisivo per il via libera verso Bergamo, con il numero 90 rossonero che si è mostrato sempre più orientato ad accettare la corte degli orobici.