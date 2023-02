De Grandis su Leao: «In Serie A fa la differenza con i suoi strappi». Le parole del giornalista sull’esterno portoghese

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dell’importanza di Leao al Milan e in Serie A. Ecco le parole del giornalista:

«Chi ha una gamba come quella di Leao in Serie A fa la differenza con i suoi strappi. E anche in una partita, il derby, in cui il Milan ha fatto pochissimo, a un certo punto in un contropiede saltando un uomo e dando la palla a Giroud poteva permettere al MIlan di pareggiare»