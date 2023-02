De Grandis su Leao: «E’ stato un pochino colpito nell’autostima…». Le parole del giornalista sull’attaccante portoghese del Milan

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Rafael Leao. Ecco le parole del giornalista sull’attaccante portoghese del Milan:

«Può sicuramente migliorare nella capacità di giocare a calcio, tanto è vero che qualche volta, a sorpresa, Pioli l’ha lasciato fuori. Sicuramente Leao può sia fare quello e sia essere dentro la partita per più tempo, essere più decisivo, più concentrato, più presente: a volte si assenta. Detto questo, non so se per Leao si possa parlare, come per Theo e per Giroud, di stanchezza Mondiale. È più una delusione post Mondiale. È andato in Qatar come re del calcio italiano e ha fatto panchina. E anche quando è stato bocciato Cristiano Ronaldo non è stato lui ad essere scelto. È stato un pochino colpito nell’autostima»