De Grandis su Giroud: «Non è stato straordinario contro l’Inghilterra, ma…». Le parole del giornalista

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della prestazione di Olivier Giroud contro l’Inghilterra. Ecco le sue parole sull’attaccante del Milan:

«Non è stata una partita in cui è stato straordinario, ma quando è partito il cross di Griezmann lui ha capito che doveva arrivare per primo, ha toccato la palla e per secondo l’ha toccata Meguire»