De Grandis su De Ketelaere: «Devi avere tanta libertà di pensiero, che lui al momento non ha». Le parole del giornalista

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista:

«Da trequartista devi avere tanta libertà di pensiero, che lui in questo momento non ha. Secondo me in questo momento il Milan deve recuperare giocatori concreti come Rebic e Krunic. Al Milan mancano i senatori, serve tanta sostanza per uscire da questo momento»