De Grandis: «Se il Milan è in crisi va messo dentro Leao e altri 10». Le parole del giornalista sull’esterno portoghese

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso Leao. Ecco le parole del giornalista:

«Il paradosso Leao. L’anno scorso è stato premiato come miglior giocatore della Serie A meritatamente, è stata l’arma in più con cui il Milan ha vinto lo Scudetto. Può anche avere un piccolo calo anche derivato dal Mondiale che ne ha messo in crisi l’autostima. Per me Leao non può stare fuori: se il Milan è in crisi va messo dentro Leao e altri 10»