De Canio: «Il Milan potrebbe essere un toccasana per Belotti»

L’allenatore Luigi De Canio è convinto che un eventuale trasferimento al Milan farebbe benissimo a Belotti

Ospite di Sky, Luigi De Canio ha parlato della possibilità Belotti-Milan:

«Gli attaccanti sono importanti, sono i giocatori che poi fanno la differenza. Si può giocare bene quanto si vuole, ma poi occorre la capacità di concretizzare. Belotti ha le potenzialità, non ha dimenticato come si fa gol e certamente l’aria di Milano gli fornirebbe quelle nuovi motivazioni per ritornare ai suoi livelli».