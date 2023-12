D’Aversa torna sul pari contro il Milan: «La vittoria ci manca da un po’ ma contro di loro l’avevamo trovata»

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pari del Lecce contro il Bologna, D’Aversa è tornato sul pari contro il Milan

Le parole di D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa dopo il pari del Lecce contro il Bologna. L’allenatore giallorosso è tornato sul pari contro il Milan:

«È vero che manca da un bel po’, ma non voglio ritornare alla partita sul Milan, dove i ragazzi la vittoria l’hanno trovata. Nel primo tempo abbiamo tirato otto volte in porta in un tempo, non siamo stati bravi a concretizzare, poi bisogna dare i meriti agli avversari, mi viene in mente Banda che ha trovato davanti un giocatore che lo ha mantenuto. Poi ci sono gli avversari, siamo in Serie A, non possiamo pensare di dominare sempre tutte le partite, altrimenti dimentichiamo da dove siamo partiti e qual è il nostro obiettivo»