Darmian avvisa le rivali: «Puntiamo a vincere altri trofei»

Matteo Darmian, terzino dell’Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fissato gli obiettivi nerazzurri per questa stagione

Matteo Darmian, terzino dell’Inter, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha fissato gli obiettivi nerazzurri per questa stagione, lanciando la sfida alle rivali, tra cui il Milan:

«Veniamo da anni in cui abbiamo sempre alzato trofei, quindi puntiamo a vincerne altri. Non vogliamo tralasciare niente, quando sei all’Inter devi puntare al massimo. La base di partenza è ottima. Stiamo facendo un bel lavoro. Non vogliamo ripetere gli errori dello scorso anno, dobbiamo subito partire forte. I nuovi acquisti? Chi è arrivato ha la giusta predisposizione e si è notato anche in campo: Frattesi, Cuadrado, lo stesso Thuram, cito anche Bisseck, tutti hanno già fatto vedere qualcosa. Frattesi lo conosciamo tutti, ma anche gli altri daranno molto»