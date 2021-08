Daniel Maldini, il piano sul mercato non cambia: offerte rispedite al mittente

Daniel Maldini sembra destinato a rimanere al Milan nonostante in rosa ci sia Brahim Diaz e i rossoneri cerchino un trequartista

I Maldini e il Milan, una storia che anche sul campo continuerà ancora a lungo. Il ritorno di Brahim Diaz e il prossimo arrivo di un nuovo trequartista sono due segnali di come gli spazi per Daniel al Milan rischiano di essere molto ristretti. Paolo Maldini però non ha intenzione di cambiare i piani previsti per il figlio sul mercato: il giovane trequartista rossonero rimmarrà a Milano. Anche per questo una proposta dello Spezia è stata rispedita al mittente .