Daniel Maldini Milan: ecco da cosa dipende la conferma all’ Empoli

Resta o torna? Tra i nomi che hanno lasciato il calciomercato Milan c’è quello di Daniel Maldini. L’attaccante è in prestito all’ Empoli, ecco da cosa dipende la sua conferma:

come riportato da Calciomercato.com Daniel Maldini, un problema muscolare lo ha tenuto fuori dai giochi fino alla fine di ottobre, ora sta ritrovando confidenza con il campo e minutaggio. La cifra per l’acquisizione a titolo definitivo è importante (5 milioni), ma al momento è presto per le valutazioni da parte della società toscana che attende di avere più elementi, oltre a maggiori certezze sul futuro di altri interpreti sulla trequarti che potrebbero lasciare il Castellani in estate (su tutti Baldanzi).