Dani Alves nei guai: l’ex Barcellona arrestato per violenza sessuale

Dani Alves arrestato per presunta violenza sessuale, questo quanto si legge dalle colonne del Cadenaser.com

Dani Alves, ex Juventus, arrestato per presunta violenza sessuale, questo quanto si legge dalle colonne del Cadenaser.com.

Il calciatore è stato arrestato dopo essere andato a testimoniare per presunta aggressione sessuale a una donna nel nightclub Sutton il 30 dicembre. La donna ha denunciato il calciatore per i fatti. Il tutto ora è in fase di indagine, come spiegato dalla Corte Superiore di Giustizia della Catalogna.