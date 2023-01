Damiani: «Credo che il Milan aspetterà Maignan». Le parole dell’ex calciatore

Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di TMW della situazione portieri in casa Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Io non credo. Non conosco bene i tempi di recupero di Maignan ma penso lo aspettino. Tatarusanu, comunque, ha esperienza e non ha fatto malissimo. Prendere un portiere forte costa tanto e, quindi, penso aspettino il francese»