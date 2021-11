Dalot verso il ritorno in Italia: ecco in quale club potrebbe approdare

Diogo Dalot è pronto a tornare nuovamente in Italia, dopo la parentesi al Milan. Ecco in quale squadra andrebbe a giocare

Diogo Dalot è pronto a tornare in Italia dopo la breve parentesi in rossonero nella passata stagione. Il portoghese, come riporta l’edizione di Tuttosport, sarebbe oggetto desiderio della Roma di José Mourinho

Il club giallorosso avrebbe già ricevuto il consenso del giocatore ora serve trattare con il Manchester Utd, che chiederebbe un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato ad un certo numero di presenze.