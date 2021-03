Dalot all’improvviso: il terzino ha giocato la miglior partita in stagione

Diogo Dalot ha giocato una partita sontuosa contro il Verona facendo finalmente intravedere tutte le qualità di cui è dotato

Verona-Milan è stata la partita del riscatto di Diogo Dalot. Il terzino in prestito dallo United ha finalmente liberato tutto il suo potenziale in un momento delicatissimo vista anche l’assenza di Theo Hernandez.

CHE PERLA – La rete del due a zero che ha chiuso la gara è stata una gemma assoluta per intuizione e conoscenza del calcio. L’ex Porto ha ora 2 mesi e mezzo per convincere la dirigenza ad intavolare una trattativa vera e propria con gli inglesi per acquistarlo o rinnovarne comunque il prestito. Diogo ha lanciato il suo guanto di sfida.