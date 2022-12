Daino: «Leao è cresciuto. Il suo futuro? È felicissimo di…». L’ex calciatore elogia il portoghese e svela il suo futuro

L’ex calciatore Daniele Daino ha parlato a TMW Radio di Rafael Leao e del rinnovo con il Milan del portoghese.

Ecco le sue parole: «A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile a livello economico, so per certo che Leao è felicissimo di restare a Milano, dove ha un ruolo di primo piano. Tutto mi fa pensare che sono vicini, per una volontà del giocatore. Il tecnico, i giocatori, i tifosi, lo ritengono importante per il futuro, per questo credo che rimanga. Ma se arriva un’offerta irrinunciabile si può fare poco, anche perché uno come lui, in quel ruolo e con quelle caratteristiche, in Europa è difficile trovarlo. Ha più sicurezza nei propri mezzi, è cresciuto, poteva fare un Mondiale diverso».