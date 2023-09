D’Aversa si sfoga: «La Juve ha vinto con un calcio d’angolo che non c’era». Non ci sta il tecnico del Lecce dopo il ko allo Stadium

In conferenza stampa post Juve Lecce, Roberto D’Aversa non ci sta e si sfoga in merito agli episodi arbitrali.

AMMONIZIONE PER L’ANGOLO – «Ho detto in maniera veemente che si vedeva che la deviazione era di Rabiot. Ho preso anche il giallo. Dal campo era lampante, era evidente che non era calcio d’angolo. Ma non abbiamo perso per quello, altrimenti creiamo un’alibi. Ci sono 4 persone che devono valutare senza che intervenga il VAR».

POCHE OCCASIONI – «Sì ma come è mancata alla Juventus, a parte quella di Chiesa nel primo tempo. Partita equilibrata, il rammarico è che la Juve ha vinto una partita con un calcio d’angolo che non c’era».