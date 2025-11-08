Cutrone, l’ex che non segna: la ferita dell’addio e il tabù Milan. Pericolo numero uno al Tardini

Cutrone è il grande ex della sfida di questa sera tra Parma e Milan: l’attaccante da avversario non ha mai segnato ai rossoneri

Dieci anni in rossonero non si dimenticano facilmente, specialmente quando il Milan è la squadra del tuo cuore. Patrick Cutrone ha vissuto il sogno di un bambino, dai primi calci con la maglia storica fino ai gol realizzati sotto la Curva Sud. Stasera, alle 20:45, quando Marco Di Bello fischierà l’inizio, il Milan sarà, ancora una volta, un avversario per l’attaccante comasco.

Cutrone, l’addio sofferto al Milan e i numeri del cuore

Cutrone ha lasciato il Milan con un bottino di 27 gol in 90 presenze, una buona media per un attaccante giovane e spesso subentrante. Patrick, un ragazzo con una «personalità importante», ha sempre affrontato ogni scelta di petto.

Tuttavia, la decisione più difficile fu in realtà «più subita che scelta personalmente». Nella notte del 27 luglio 2018, dopo la tournée a Boston, prese un aereo per tornare a Milano: era stato venduto per 18 milioni più bonus al Wolverhampton, in Premier League. In aeroporto, Cutrone aveva il «viso corrucciato, triste». Lasciare il club del cuore non era stata una sua scelta e «faceva male, tanto male dopo 10 anni di amore corrisposto».

Il tabù Milan e la sfida personale

«Andare via dal Milan è stato un shock. Un momento particolare», ammise Cutrone, che si «immaginava lì». Legatissimo ai tifosi, che lo hanno inondato di messaggi dopo la promozione, il classe ’98 ha oggi un tabù da sfatare: in cinque precedenti di Serie A con maglie diverse non è mai riuscito a segnare contro il suo ex-club.

Dopo essere stato l’eroe del Como per il ritorno in Serie A, Cutrone si è trasferito al Parma in prestito annuale. Dopo il gol all’esordio contro l’Atalanta, non si è più ripetuto nelle successive otto partite in gialloblù.

Pericolo numero uno per Allegri

Cuesta, allenatore del Parma (reduce da un avvio complicato con una sola vittoria in 10 turni), punta moltissimo sulle motivazioni di Cutrone, schierato in coppia con l’argentino Pellegrino.

L’ex di turno rappresenta il pericolo numero 1 per il Milan di Allegri. Il tecnico, infatti, si fida poco del Parma e ha spronato il gruppo a non sottovalutare l’impegno, memore dei problemi avuti in stagione contro Cremonese e Pisa.