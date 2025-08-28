Curva Sud Milan, si spegne San Siro: il parere di Salvini. Le dichiarazioni

Connect with us

2 ore ago

Curva Sud Milan, lo Stadio San Siro non è più lo stesso, sulla questione si è espresso anche Matteo Salvini

Matteo Salvini, vice Presidente del Consiglio e leader della Lega, nonché noto tifoso del Milan, si è espresso sulla questione Stadio San Siro. A suo avviso si può trovare una soluzione migliore per ridare all’impianto quel calore che lo ha sempre contraddistinto.

UNO STADIO TRISTE – «San Siro senza i cori degli ultras in Curva Sud? Tristissimo. Io ho fatto il ministro dell’Interno, mi sta a cuore l’incolumità dei tifosi e delle forze dell’ordine. Se qualcuno ha preso le curve per un luogo di spaccio o di ritrovo criminalità, è giusto che venga non solo allontanato ma espulso per sempre. Ma togliere colori, suoni, musica, bandiere, striscioni, tamburi, megafoni e il cuore del calcio da San Siro non penso sia la soluzione. Io in curva ci sono andato per anni: lì ci sono anche persone normali che vogliono vedere la partita in piedi cantando per 90 minuti e sventolando una bandiera».

APPELLO AI DUE CLUB – «Faccio appello alla responsabilità delle due società, Milan e Inter. Pensare che un derby conosciuto nel mondo per la bellezza delle coreografie possa diventare spento e buio, non sarebbe più un derby. Espelliamo dagli stadi i criminali, ma consentiamo a tante persone di andare a San Siro a divertirsi. Spero che Milan e Inter, con Prefettura, la Questura e la Procura, trovino il modo di arrivare a un punto d’incontro. Io sono a disposizione. Sono in contatto con alcuni tifosi che sono espulsi pur non avendo commesso alcun reato. Il calcio è passione e gioia. Se uno vuole andare alla prima della Scala, lo faccia. Una partita di calcio è un’altra cosa. Io mediatore? Il prefetto convochi un tavolo con questore, Milan e Inter e rappresentanze del tifo organizzato, non necessariamente solo della curva. Se hanno bisogno di un parere, sono a disposizione».

