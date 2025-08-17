Abbonamenti Serie A, ecco le top tre del nostro campionato: c’è anche il Milan

Abbonamenti Serie A – Il Milan è tra le migliori del nostro campionato. Il dato sulle tessere vendute

L’entusiasmo e la passione del tifo milanista non conoscono crisi. Anche per la stagione 2025/2026, il club rossonero ha raggiunto il tetto massimo di abbonamenti fissato a 32mila, confermando il grande legame tra la squadra e i suoi sostenitori. Questo dato, che si attesta come un successo per la società, posiziona il Milan al terzo posto nella speciale classifica degli abbonati di Serie A, alle spalle di due concorrenti agguerrite: l’Inter e la Roma, entrambe ferme a circa 40mila tessere.

Nonostante il terzo gradino del podio per quanto riguarda gli abbonamenti, il Diavolo è pronto a dare battaglia per un altro primato. Come già accaduto nelle scorse stagioni, i tifosi rossoneri si giocheranno con gli “cugini” nerazzurri il primo posto nella classifica della media spettatori a San Siro. L’esordio stagionale, che ha visto una cornice di oltre 60mila spettatori per il match di Coppa Italia contro il Bari, è solo un assaggio di ciò che attenderà il “Meazza” nel corso dell’anno. La grande affluenza di pubblico, sia per le partite di campionato che per quelle di coppa, è un segnale di grande sostegno per il nuovo corso della squadra guidata dal tecnico Massimiliano Allegri, il carismatico allenatore livornese tornato in rossonero per riportare in alto il club.

La conferma di un numero così elevato di abbonati è un chiaro segnale di fiducia nel progetto e nelle ambizioni del Milan. Dopo una campagna acquisti mirata e il ritorno di una figura carismatica come Allegri, la tifoseria è più che mai compatta e pronta a spingere i propri beniamini, dal portiere Mike Maignan, l’estremo difensore francese reattivo e carismatico, fino all’attacco, dove spicca il talento del fantasista portoghese Rafael Leão. La presenza costante del pubblico di fede milanista si preannuncia ancora una volta come il dodicesimo uomo in campo, un fattore determinante per raggiungere gli obiettivi stagionali.