Curva Sud Milan, tornano bandiere e striscioni: super supporto alla ricerca del gol del vantaggio

Infortunati Milan, chi recupera in vista del Pisa? Allegri ha una speranza, prossimi giorni decisivi a Milanello

Mercato Milan, Suzuki prima opzione per il post Maignan! I rossoneri monitorano il portiere del Parma: tutti i dettagli tra prezzo e concorrenza

Leao ritrova gol e sorrisi. Allegri esalta il portoghese e fa una richiesta precisa alla squadra. Ecco quale

Furlani in missione USA: l'AD rossonero a New York per i nuovi partner e la visita al Milan Club - FOTO

2 giorni ago

Curva Sud Milan, tornano bandiere e striscioni: super supporto alla ricerca del gol del vantaggio. Le ultimissime notizie

Se il campo racconta di un Milan in difficoltà tattica sullo 0-0 al 30° minuto, gli spalti di San Siro narrano un ritorno alle origini. Come ampiamente anticipato, Milan-Fiorentina ha segnato il ritorno ufficiale di bandiere e striscioni nella Curva Sud Milano, che ha iniziato a cantare con una intensità mai vista dal primo minuto di gioco.

L’impatto visivo e sonoro è stato immediato. La balaustra si è riempita con la storica disposizione di striscioni, simboli di fede e identità rossonera: Appartenenza (Vecchia Maniera), Sodalizio Rossonero Curva Sud Milano e il battagliero Milanismo Estremi Rimedi. A questi si sono aggiunti i maestosi bandieroni dedicati a due figure simbolo: quello per Franco Baresi 6 e quello per il fondatore Herbert Kilpin.

Il culmine emotivo è arrivato al fischio d’inizio, quando la Curva ha srotolato un grande striscione che riassume la ritrovata unità: «Quanto è bello l’AC Milan, quanto è bello essere noi».

Questa spinta emotiva è vitale per il Milan di Allegri. Il tecnico, alle prese con l’emergenza infortuni che vede fuori uomini chiave come Loftus-Cheek, ha assoluto bisogno del sostegno del dodicesimo uomo per superare le difficoltà contro la Fiorentina di Pioli. Mentre il DS Tare osserva una squadra contratta, la Curva Sud offre l’unica certezza: la passione indissolubile. Ora tocca alla squadra rispondere sul campo a questo richiamo all’orgoglio e al senso di appartenenza.

