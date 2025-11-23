MN24 – Curva Sud, iniziate il corteo prima del derby di San Siro. Spunta uno striscione eloquente: «Noi più forti di chi ci vuole morti»

Curva Sud, è cominciato il corteo degli Ultras rossoneri in vista del derby di San Siro in programma questa sera. Striscione eloquente

È cominciato poco fa il corteo della Curva Sud Milan in vista del Derby della Madonnina di questa sera, con l’obiettivo di caricare la squadra e manifestare il proprio dissenso.

La mobilitazione del tifo organizzato rossonero è una protesta accesa contro i divieti imposti dalle autorità, che hanno toccato anche lo striscione preparato appositamente per la stracittadina: “Sodalizio Rossonero” non ha ottenuto il via libera per l’ingresso a San Siro.

Nonostante gli impedimenti, il messaggio lanciato dalla tifoseria è di sfida e orgoglio: il corteo sfila con lo slogan forte e chiaro: “Noi più forti di chi ci vuole morti”.

La Curva Sud, nota per il suo sostegno incondizionato, vuole dimostrare che l’amore per il Milan e la presenza allo stadio superano qualsiasi ostacolo burocratico. L’iniziativa mira a trasformare la rabbia per i divieti in energia positiva da riversare sulla squadra di Allegri per la sfida cruciale contro l’Inter.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

