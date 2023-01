Crespo su De Ketelaere: «Lui era così anche al Bruges». Le parole dell’ex calciatore sul trequartista belga del Milan

Hernan Crespo ha parlato ai microfoni di TuttoSport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Lui era così anche in Belgio: non è che al Bruges fosse un giocatore estroso e grintoso. Ha le qualità per fare la differenza, ma deve avere pazienza sapendo che il Milan ha stima in lui e gli ha fatto un contratto di cinque anni, non di sei mesi. In Italia è dura, ma il Milan ha già dimostrato di saper aspettare i talenti in cui crede; l’importante è che creda di farcela pure lui».