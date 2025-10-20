Cremonese Udinese per invertire il trend, nonostante Milan Fiorentina: record da evitare

Cremonese Udinese, ultima speranza per salvare la settima giornata di Serie A: record negativo da evitare

Il settimo turno del campionato di Serie A si avvia alla conclusione con un dato statistico che fa riflettere: l’attuale scarsità di reti segnate rischia di stabilire un nuovo record negativo per l’era dei tornei a venti squadre. Al momento, la giornata si è dimostrata insolitamente avara di gol, un campanello d’allarme per lo spettacolo offerto sui campi della massima serie italiana.

Pochi Gol e Tanti Zeri: I Numeri che Preoccupano

Dopo nove partite disputate su dieci, il bilancio è decisamente scarno: sono state segnate finora solamente 9 reti. Un dato che evidenzia una tendenza alla difensiva e una minore efficacia offensiva da parte di molte squadre. Basti pensare che ben quattro incontri si sono conclusi a reti inviolate (0-0): Atalanta-Lazio, Genoa-Parma, Lecce-Sassuolo, Pisa-Verona, un risultato amaro per la Vecchia Signora allenata da un tecnico di fama internazionale.

A risollevare parzialmente i numeri è stato il posticipo tra Milan e Fiorentina, che ha regalato al pubblico tre marcature: il momentaneo vantaggio dei Viola firmato dall’esterno tedesco Robin Gosens e la successiva rimonta del Diavolo grazie alla doppietta del fuoriclasse portoghese Rafael Leão, che ha chiuso il match sul 2-1 per i Rossoneri.

Cremonese-Udinese Decisiva per la Storia della Serie A

Ora, gli occhi sono puntati sull’ultima gara in programma questa sera, Cremonese-Udinese, che chiuderà ufficialmente la settima giornata. Il match in programma allo Stadio Zini non sarà solo una sfida per i tre punti, ma anche il giudice supremo di un potenziale record negativo nella storia della Serie A a 20 squadre.

Il primato per la giornata con meno gol segnati nell’attuale formato del campionato si attesta infatti a 13 reti, un numero raggiunto in due occasioni precedenti, tra cui la 9ª giornata della stagione 2010/11 e la 32ª della stagione 2017/18.

Affinché l’ottavo turno 2025/2026 non diventi la giornata meno prolifica di sempre, la sfida tra i Grigiorossi e i Friulani dovrà concludersi con almeno 5 gol. In caso di un risultato con 4 o meno reti, verrebbe stabilito un nuovo, poco lusinghiero, primato di scarsa vena realizzativa. L’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, e il suo collega Kosta Runjaic dell’Udinese, hanno il destino statistico del campionato tra i piedi delle loro formazioni.