Costacurta: «Questa sera ci sarà molta tensione per il Milan». Ecco le parole dell’ex rossonero in vista del match contro il Genoa

L’ex calciatore rossonero, Alessandro Costacurta, ha parlato del match tra Milan e Genoa ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

«Contro il Genoa ci sarà molta tensione per il Milan. Credo che i due pareggi contro Bologna e Torino abbiano portato un po’ d’ansia. Non vedo tanto tranquillo il Milan. Secondo me fino alla fine del campionato ci saranno alti e bassi per tutte e tre le squadre in lotta per lo Scudetto».