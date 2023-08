Costacurta su De Ketelaere: «Scelta giusta per tutti, in particolare per lui». Le parole dell’ex calciatore sul passaggio del belga all’Atalanta

Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere e il suo trasferimento dal Milan all’Atalanta. Ecco le parole dell’ex calciatore ed opinionista:

«Scelta giusta per tutti, in particolare per lui. Lui in Champions era stato MVP quattro volte nel Bruges, al Milan si è dimenticato delle sue qualità. Anche nell’Europeo U21 ha giocato allo stesso modo, non era solo per la maglia del Milan».