Costacurta punge il Milan: «È stato dominato. Il Liverpool meritava più gol»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Liverpool. Le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato la sconfitta del Milan col Liverpool.

«Non vedo tutta questa bella partita del Milan, è stato dominato. Sono rimasti sotto pressione per 60/70′. A volte perdi lucidità, quindi è facile che si possa sbagliare, non intervenire al momento giusto. La vittoria è strameritata, ci stava qualche gol in più anche. Il Liverpool è più forte del Milan».