Costacurta: «Il Milan non dipende più da Ibrahimovic»

Alessandro Costacurta ha elogiato il Milan nel pre partita contro il Porto. Le parole dell’ex calciatore a Sky Sport.

«Il Milan è diventato maggiorenne, non è più Ibra dipendente. Questa squadra è cresciuta tantissimo e potrebbe puntare lo Scudetto, si è staccata da questo totem. Ibra deve pensare a guarire e ha capire che la squadra non ha sempre bisogno di lui: non deve giocare sempre. Il merito di questa squadra è di Pioli: Ibra ha aiutato tanto, ma Pioli merita. Non sottovaluterei l’impatto dei dirigenti e di Maldini».