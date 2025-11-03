Connect with us

Costacurta Su Modric: «È una stella e una persona sensazionale». Poi svela un retroscena con Boban

Rogito San Siro: scadenza imminente! Ultima settimana prima del vincolo. Sala: «Non sono preoccupato»

Leao nel mirino di Callegari: il consiglio del giornalista! Le sue parole

Leao e il consiglio della Satta! Modric preso come esempio: le parole

Milan prima rivale del Napoli per lo scudetto? Le parole di Clemente Russo a riguardo

4 secondi ago

Costacurta

Costacurta, leggenda del Milan, ha elogiato Luka Modric svelando un importante retroscena relativo al croato: c’entra Boban

L’ex difensore e attuale opinionista Alessandro Costacurta ha commentato la prestazione di Luka Modrić in Atalanta-Milan, esprimendo una grande ammirazione per il centrocampista croato.

Costacurta ha ricordato un aneddoto legato a Boban: «Boban ci ha rotto le scatole per 25 anni con Modric. Dicevo: ‘Ok, ma non è il migliore’, e poi è diventato Pallone d’Oro».

L’opinione sul valore di Modrić è chiara: «Stiamo parlando di una stella e di una persona sensazionale». Costacurta sottolinea come anche Ancelotti lo abbia sempre ritenuto un elemento centrale, definendolo «sempre stato una stella».

In conclusione, l’ex difensore rossonero è convinto che il numero 10 del Milan faccia ancora la differenza, specialmente in Italia: «In un campionato come quello italiano, che va a una certa velocità, è un giocatore straordinario».

