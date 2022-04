Costacurta consiglia il Milan sull’attaccante: «Può diventare come Cavani». Le parole dell’ex rossonero

Nunez del Benfica è uno dei giocatori messi nella lista del Milan come possibile rinforzo per il futuros sul mercato. L’ex difensore Costacurta, a Sky Sport, ha parlato così del giovane attaccante uruguaiano autore di 5 gol in Champions League.

LE DICHIARAZIONI – «Tecnicamente deve migliorare nella difesa della palla, come Cavani quando è arrivato da noi. Si somigliavano molto. Spero abbia il successo di Cavani»,