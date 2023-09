Costacurta: «Il Milan ha un’ottima squadra. Sulla difesa dico…». L’ex rossonero analizza derby, Champions e criticità del Milan

Intervistato da Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato di Milan, derby, scudetto e tanto altro. Di seguito le sue dichiarazioni:

DERBY – Oggi l’Inter è più forte, i numeri lo dimostrano, ma il Milan ha fatto un’ottima squadra, che può solo crescere

CHAMPIONS – Percorso dell’anno scorso? Difficile, ma il Milan è più forte dell’anno scorso. I rossonero dovranno giocare sei battaglie, tutte le squadre si toglieranno punti. Conterà partire bene e finire alla grande

LA DIFESA – Il Milan non avrà problemi in attacco e difesa, ma porrei l’attenzione sulla difesa. La stagione passa per Kalulu, Thiaw e Tomori. Se alzano loro il livello, allora il Milan potrà arrivare in fondo in ogni competizione. Questa è la grande incognita

MALDINI – Posso solo dire che Paolo è una risorsa in qualsiasi ambiente lo si metta, ma deve fare qualcosa che gli piaccia, non la semplice bandiera. In questi anni ha dimostrato di sapere fare quel lavoro, però ora il Milan ha scelto un’altra metodologia, che non giudico. Vedremo i risultati

SCUDETTO – Il Napoli sicuramente lo metto fra Inter e Milan, anche se la perdita di Kim, il miglior difensore d’Europa nella scorsa annata, è molto importante. E poi occhio alla Juventus. Non avrà le coppe e questo sarà un vantaggio.