Costa: «Stadi, l’obiettivo è il 100% di capienza in primavera»

Costa: «Stadi, obiettivo 100% capienza in primavera». Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. le ultimissime

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha concesso una lunga intervista “La Politica nel Pallone su Gr Parlamento.

Le sue parole: «Dal 6 febbraio capienza al 50%? L’obiettivo non può essere che quello di tornare in presenza al 100% in primavera, vorrebbe dire veramente che siamo arrivati ad una fase endemica del virus e quindi ad una convivenza. Io credo che ragionare alla ripresa del campionato a febbraio, considerato che mancano 20 giorni e con 500mila dosi al giorno di vaccino, vuol dire avere circa 37 milioni di persone con la terza dose, quindi è ragionevole pensare come un obiettivo raggiungibile. Dobbiamo anche premiare a chi decide di vaccinarsi e mi pare che i cittadini siano stati molto disponibili e molto responsabili, quindi penso sia una risultato raggiungibile. L’obiettivo è arrivare ad una convivenza e se i dati continueranno a migliorare, ipotizzare per quel periodo un ritorno totale è un obiettivo che ci dobbiamo dare. Ovviamente dobbiamo osservare i dati. Questa pandemia ci ha abituati a continui cambi di scenari ma siamo all’inizio di un percorso positivo che ci porterà alla convivenza con questo virus».