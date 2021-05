Costa: «È stata una cosa irresponsabile. Vi spiego il motivo»

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute con delega allo Sport, ha detto la sua riguardante quello che è successo in Duomo a Milano nella festa scudetto interista

Andrea Costa ha rilasciato una breve dichiarazione a Radio Punto Nuovo inerente a quanto successo domenica pomeriggio in Duomo a Milano, ecco le sue parole:

«Le istituzioni locali avrebbero dovuto fare qualche controllo in più per evitare i 30 mila tifosi dell’Inter a Piazza Duomo per la festa scudetto, era prevedibile che tante persone si sarebbero riversate in strada. Ci vuole tanto senso responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid».