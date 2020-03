corsport: “Governo e federazione vs Lega e Sky.Calcio in chiaro, è scontro”

Corsport, scontro infinito tra i vertici del calcio per decidere ora se accettare o meno la proposta del ministro Spadafora di proporre le gare in chiaro

Corsport, il ministro Spadafora vorrebbe far vedere le prossime partite in chiaro con l’appoggio della federazione, da Lega calcio e Sky arriva un secco “no”, con tanto di spiegazione legittima e dettagliata.

SCONTRO IN CHIARO- “Governo e federazione vs Lega e Sky.Calcio in chiaro, è scontro. Il ministro Spadafora chiede di rendere visibili a tutti le partite in tv ma arriva il “no” delle società: norme e contratti non lo permettono“.