Ministro Spadafora: «Sui rinvii ha deciso la Lega Serie A, non è un problema nostro»

Il ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport Vincenzo Spadafora ha commentato la situazione riguardante la Serie A

Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, ha commentato nel salotto della domenica di Mara Venier la situazione riguardante i rinvii delle partite di Serie A. Queste le sue parole:

«Ha deciso la Lega in autonomia, se qualche squadra crede di essere stata penalizzata da queste decisioni lo dica nelle sedi della Lega. Non è un problema nostro, adesso è la Lega che deve garantire a tutti pari opportunità. Il mondo dello sport e del calcio in modo particolare, non possono far ricadere sulla politica le proprie responsabilità».