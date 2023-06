Corsi spaventa i tifosi del Milan: «Vicario? Una big italiana mi ha chiamato per...»

Fabrizio Corsi, intervenuto a Lady Radio, ha fatto alcune importanti rivelazioni sul futuro di Vicario, spaventando i tifosi del Milan

Fabrizio Corsi, intervenuto a Lady Radio, ha fatto alcune importanti rivelazioni sul futuro di Vicario, spaventando i tifosi del Milan:

«Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse»

Come riportato da Calciomercato.com tutti gli indizi portano all’Inter e ad André Onana. Non è mistero che l’estremo difensore camerunese sia uno dei principali indiziati per la cessione in estate in casa nerazzurra. Meno probabile invece che Corsi si riferisca al Milan, che ha rifiutato 80 milioni di euro dal Chelsea per Mike Maignan e conta di proseguire con il francese, oppure della Juventus, che dovrebbe andare avanti con Wojciech Szczesny tra i pali.