Corriere Sport: non solo il Torino, un altro club europeo su Krunic

Corriere Sport: non solo il Torino di Urbano Cairo, sarebbe sulle tracce di Rade Krunic anche il Friburgo, il Milan attende l’offerta

Il Milan sta lavorando per rinforzare la propria rosa, operando sia in entrata che in uscita. Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, in lista trasferimenti ci sarebbe anche Rade Krunic. Il bosniaco ha trovato poco spazio tra le file rossonere e per questo motivo potrebbe essere ceduto. L’obiettivo della società sarebbe quello di fare comunque una piccola plusvalenza.

Non solo il Torino, in queste ore si sarebbe fatto avanti anche il Friburgo. Il Milan starebbe attendendo l’offerta.