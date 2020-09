Corriere Sport: questa sera il Milan sfiderà lo Shamrock Rovers. I rossoneri hanno un solo obiettivo: vincere

Il Milan, questa sera affronterà lo Shamrock Rovers nel match valido per il secondo turno preliminare di Europa League.

«Pioli rilancia Ibrahimovic per l’Europa» – così titola il prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Lo svedese dovrà trascinare il resto del gruppo per centrare la qualificazione ai gironi, che hanno come valore…