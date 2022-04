Correa: «Oggi partita importantissima per lo scudetto». Le parole dell’attaccante dell’Inter

Joaquin Correa ha parlato a Inter TV prima della gara con lo Spezia.

Le sue parole: «Parlavamo tra di noi, oggi è un incrocio importantissimo. Ovviamente vogliamo fare bene. Dobbiamo scendere in campo con umiltà e cercare di portare a casa i tre punto. Hanno giocatori di qualità che possono fare la differenza, noi dobbiamo stare tranquilli. Come sto? Penso a quello che posso fare e dare per la squadra. Penso partita dopo partita».