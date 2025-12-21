Coppa Italia Women: il Milan Femminile a Genova con l’obiettivo dei quarti. La formazioni ufficiale

Coppa Italia Women, il Milan Femminile di Bakker affronta il Genoa con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale. La formazione ufficiale

Ultimo appuntamento del 2025 per il Milan Femminile di coach Suzanne Bakker. Oggi alle 14:30, le rossonere scendono in campo allo stadio “Sciorba” per affrontare il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la pesante sconfitta nel derby di sabato scorso (finita 5-1 per l’Inter), il Diavolo cerca riscatto immediato in una sfida da “dentro o fuori”.

La gara si gioca in turno unico: chi vince strappa il pass per i quarti di finale, dove troverà la vincente tra Bologna e Fiorentina in una doppia sfida prevista per gennaio 2026. Coach Bakker deve rinunciare ancora a diverse indisponibili (tra cui Cernoia, Dompig e Renzotti), ma ritrova dal primo minuto Park e Kvyag nel tridente offensivo completato da Ijeh.

La formazione ufficiale

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Keijzer, Piga, Soffia; Grimshaw, van Dooren, Arrigoni; Ijeh, Park, Kvyag. All.: Bakker.