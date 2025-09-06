Coppa Italia, se il Milan batte il Lecce ecco chi affronterà: ottavi a dicembre

Coppa Italia – Annunciata data e orario di Milan Lecce dei sedicesimi di finale. Ecco invece l’avversario dell’eventuale turno successivo

Il cammino del Milan in Coppa Italia si fa sempre più chiaro, con date e orari che definiscono il percorso dei rossoneri nella competizione. La Lega Serie A ha fissato la partita degli ottavi di finale tra il Diavolo e il Lecce per martedì 23 settembre alle ore 21. Il match, che si disputerà a San Siro, rappresenta il primo ostacolo per la squadra meneghina, desiderosa di aggiungere un altro trofeo alla sua bacheca.

La sfida con il Lecce si preannuncia insidiosa, ma il Milan è determinato a fare la sua parte per andare avanti. La posta in gioco è alta, poiché chi uscirà vincitore da questo scontro avrà un appuntamento di prestigio agli ottavi di finale. L’avversario sarà la Lazio, guidata dall’esperto allenatore Maurizio Sarri, noto per il suo calcio propositivo e tatticamente preparato.

Il match successivo si giocherà in gara secca, rendendo ogni errore fatale. La partita contro i biancocelesti si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma, e la data è già stata stabilita in un lasso di tempo compreso tra mercoledì 3 e mercoledì 17 dicembre. Questo significa che la squadra che supererà il turno dovrà prepararsi a un’altra partita di altissimo livello, lontano dalle mura amiche.

Per il Milan, l’obiettivo è tornare a sollevare la Coppa Italia, un trofeo che manca da diversi anni. Il percorso, tuttavia, è tutt’altro che semplice. Dopo la sfida con il Lecce, la potenziale trasferta a Roma contro la Lazio rappresenterà un test di maturità e un’occasione per dimostrare la solidità del gruppo. Le due gare saranno cruciali per il cammino dei rossoneri e per le ambizioni del club in questa stagione.