Rabiot, decisione presa dal centrocampista: sulla maglia del Milan

Rabiot, uno dei tanti acquisti fatti dal Milan in questa stagione, ha scelto il numero di maglia

Adrien Rabiot, il talentuoso centrocampista francese, è pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Milan. L’ultimo colpo di mercato del club rossonero, fortemente voluto dal suo mentore e attuale allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri, ha sciolto l’ultimo nodo prima di scendere in campo: la scelta del numero di maglia. Dopo un’attenta riflessione, Rabiot ha optato per la maglia numero 12.

Questa decisione ha un significato particolare, non solo per il giocatore, ma anche per la storia del Milan. Il numero 12, infatti, è stato indossato da giocatori di grande spessore, seppur non iconici come altre cifre. Tuttavia, la scelta di Rabiot sembra indicare la sua volontà di intraprendere un percorso nuovo e personale, distinguendosi e costruendo la sua eredità con la maglia del club di Via Aldo Rossi.

L’arrivo di Rabiot a Milanello, dove si è già integrato con i nuovi compagni, è stato accolto con grande entusiasmo. Il centrocampista, noto per la sua abilità nel recuperare palloni e per la sua visione di gioco, è considerato una pedina fondamentale per l’assetto tattico di Allegri. L’esperto tecnico toscano, infatti, lo ha allenato con successo alla Juventus e conosce bene le sue qualità, rendendolo un’opzione preziosa per il centrocampo rossonero.

La scelta del numero 12 è solo l’inizio di un capitolo che si prospetta ricco di emozioni per il Milan e i suoi tifosi. Le aspettative su Rabiot sono alte: si attende che il francese porti non solo solidità e qualità in mezzo al campo, ma anche la mentalità vincente che lo ha contraddistinto nelle sue esperienze passate. Ora che ha scelto il numero, il prossimo passo è dimostrare il suo valore in campo e onorare i colori del Diavolo.