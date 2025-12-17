News
Coppa d’Africa, nessun convocato in casa Milan: la lista dei calciatori di Serie A che partiranno per la competizione
Coppa d’Africa – Ventuno calciatori di Serie A sono stati convocati per la competizione, nessuno di questi è rossonero
Dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, andrà in scena la 35esima edizione della Coppa d’Africa, 12 squadre coinvolte, mentre 8 non subiscono alcuna variazione: tra queste big come Milan, Inter, Juventus e Napoli (causa infortunio di Zambo Anguissa).
Questi i 21 calciatori convocati:
- ATALANTA: Kossounou (Costa d’Avorio); Lookman (Nigeria)
- BOLOGNA: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- CAGLIARI: Liteta (Zambia); Luvumbo (Angola)
- COMO: Diao* (Senegal) *in attesa di esami strumentali
- CREMONESE: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- FIORENTINA: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- GENOA: Onana (Camerun)
- INTER: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- JUVENTUS: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- LAZIO: Dele-Bashiru (Norvegia), Dia (Senegal)
- LECCE: Gaspar (Angola); Coulibaly (Mali); Banda (Zambia)
- MILAN: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- NAPOLI: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- PARMA: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
- PISA: Akinsanmiro (Nigeria); Nzola (Angola)
- ROMA: Ndicka (Costa d’Avorio); El Aynaoui (Marocco)
- SASSUOLO: Coulibaly (Mali)
- TORINO: Coco (Guinea Equatoriale); Masina (Marocco)
- UDINESE: Bayo (Costa d’Avorio); Modesto (Angola)
- VERONA: Belghali (Algeria)