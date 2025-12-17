 Coppa d'Africa, nessun convocato in casa Milan: la lista
News

Coppa d’Africa, nessun convocato in casa Milan: la lista dei calciatori di Serie A che partiranno per la competizione

Published

1 ora ago

on

By

Lookman

Coppa d’Africa – Ventuno calciatori di Serie A sono stati convocati per la competizione, nessuno di questi è rossonero

Dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, andrà in scena la 35esima edizione della Coppa d’Africa, 12 squadre coinvolte, mentre 8 non subiscono alcuna variazione: tra queste big come Milan, Inter, Juventus e Napoli (causa infortunio di Zambo Anguissa).

Questi i 21 calciatori convocati:

  • ATALANTA: Kossounou (Costa d’Avorio); Lookman (Nigeria)
  • BOLOGNA: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • CAGLIARI: Liteta (Zambia); Luvumbo (Angola)
  • COMO: Diao* (Senegal) *in attesa di esami strumentali
  • CREMONESE: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • FIORENTINA: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • GENOA: Onana (Camerun)
  • INTER: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • JUVENTUS: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • LAZIO: Dele-Bashiru (Norvegia), Dia (Senegal)
  • LECCE: Gaspar (Angola); Coulibaly (Mali); Banda (Zambia)
  • MILAN: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • NAPOLI: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • PARMA: nessun giocatore convocato in Coppa d’Africa
  • PISA: Akinsanmiro (Nigeria); Nzola (Angola)
  • ROMA: Ndicka (Costa d’Avorio); El Aynaoui (Marocco)
  • SASSUOLO: Coulibaly (Mali)
  • TORINO: Coco (Guinea Equatoriale); Masina (Marocco)
  • UDINESE: Bayo (Costa d’Avorio); Modesto (Angola)
  • VERONA: Belghali (Algeria)
