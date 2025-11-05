Convocati Serbia per le sfide con Inghilterra e Lettonia: la scelta di Paunovic su Pavlovic

Connect with us

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Pavlovic

Convocati Serbia: in vista delle gare contro Inghilterra e Lettonia il CT Paunovic ha deciso di inserire nella lista Pavlovic del Milan

Il prossimo weekend di campionato precederà l’ultima sosta Nazionali dell’anno solare 2025, un periodo decisivo per definire le squadre che si qualificheranno direttamente al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, e quelle che andranno agli spareggi.

Tra le formazioni in corsa c’è anche la Serbia del CT Veljko Paunovic, attesa da due impegni fondamentali per il suo cammino di qualificazione:

  1. Giovedì 13 novembre: in trasferta contro l’Inghilterra (già qualificata).
  2. Tre giorni dopo: tra le mura amiche contro la Lettonia.

Tra i convocati non poteva mancare il centrale difensivo del Milan, Strahinja Pavlovic, che in questa stagione si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione anche con la maglia rossonera, come dimostrato dalla sua recente rete.

La presenza di Pavlovic è cruciale per la Serbia, che affronterà due gare di alto livello per garantirsi un posto al Mondiale.

